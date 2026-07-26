यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 5 लाख तक कैशलेस इलाज, दुर्घटना पर 3 करोड़ तक का बीमा कवर

CM Yogi Adityanath: गुरु पूर्णिमा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों सहित करीब 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए समझौते के जरिए दुर्घटना की स्थिति में 3 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।