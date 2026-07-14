Agra Shivling Viral Video: क्या फ्रिज की बर्फ में भी आस्था की झलक दिखाई दे सकती है? उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई एक घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल, एक घर के फ्रिज के फ्रीजर में जमी बर्फ के बीच शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देने का दावा किया गया। इसकी खबर फैलते ही लोग वहां पहुंचने लगे। कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।