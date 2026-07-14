आगरा में फ्रिज में बनी शिवलिंग की आकृति देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (सोर्स: एक्स यूजर Nehr who)
Agra Shivling Viral Video: क्या फ्रिज की बर्फ में भी आस्था की झलक दिखाई दे सकती है? उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई एक घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल, एक घर के फ्रिज के फ्रीजर में जमी बर्फ के बीच शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देने का दावा किया गया। इसकी खबर फैलते ही लोग वहां पहुंचने लगे। कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, आगरा के एक परिवार ने सोमवार रात फ्रिज का फ्रीजर खोला। उस समय बर्फ के बीच उन्हें शिवलिंग जैसी दिखाई देने वाली एक आकृति नजर आई। परिवार के लोगों ने पहले इस बारे में किसी को नहीं बताया। उन्होंने रातभर इसे अपने तक ही रखा।
मंगलवार सुबह परिवार ने पड़ोसियों को इस बारे में जानकारी दी। देखते ही देखते यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। श्रद्धालु बर्फ में बनी आकृति के दर्शन करने लगे। कई लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार बताया।
घर की सदस्य लता कुशवाहा ने मीडिया को बताया कि परिवार का एक सदस्य रात में फ्रिज से बर्फ निकालने गया था। उसी दौरान यह आकृति दिखाई दी। सुबह जब पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी गई तो लोगों का आना शुरू हो गया। इसके बाद पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।
परिवार के सदस्य बॉबी कुशवाहा ने बताया कि शुरुआत में बर्फ की आकृति अधिक स्पष्ट और बड़ी दिखाई दे रही थी। समय बीतने के साथ बर्फ पिघलने लगी और आकृति का आकार धीरे-धीरे छोटा होने लगा। इसके बावजूद लोगों की आस्था कम नहीं हुई।
श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंचते रहे। कई लोगों ने जलाभिषेक किया। फूल और बेलपत्र अर्पित किए। घर के बाहर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारे गूंजते रहे। पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी। कुछ लोग अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। वहीं, कई लोगों को इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली। इसके बाद वे भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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