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आगर मालवा के बगलामुखी मंदिर के दान संग्रह में सामने आई भारी गड़बड़ी, ज़िला कलेक्टर ने जांच के दिए आदेश

Baglamukhi Temple Malwa: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति सात दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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आगरा

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Himadri Joshi

Jul 08, 2026

Baglamukhi Temple

बगलामुखी मंदिर (फोटो- एएनआई)

Baglamukhi Temple Malwa: राम मंदिर चंदा चोरी मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले में स्थित एक नामी मंदिर के दान में भी गड़बड़ी सामने आने से चिंता और बढ़ गई है। यह मामला जिले में स्थित मां बगलामुखी मंदिर से जुड़ा है। यह मंदिर एक एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, जहां देशभर से श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में हर वर्ष करोडों रुपये नकद दान और सोने-चांदी के रूप में चढावा आने की बात कही जाती है। हाल ही में मंदिर में दान संग्रह को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

08 Jul 2026 11:52 am

Published on:

08 Jul 2026 11:52 am

Hindi News / National News / आगर मालवा के बगलामुखी मंदिर के दान संग्रह में सामने आई भारी गड़बड़ी, ज़िला कलेक्टर ने जांच के दिए आदेश

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