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GTB अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज बोले- ‘दवा घोटाले का मास्टरमाइंड जर्मनी भागा’

Delhi Hospital Scam: दिल्ली के GTB अस्पताल के बाहर AAP ने किया प्रदर्शन। सौरभ भारद्वाज ने लगाया 650 करोड़ के घोटाले का आरोप, कहा- दवाइयों और मशीनों में खाया गया भारी कमीशन।
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 08, 2026

saurabh bharadwaj allegation, aap protest delhi, delhi health department scam

GTB अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन

AAP Party Protest: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इस समय भारी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि पूरे 650 करोड़ रुपये का 'दवा और स्वास्थ्य घोटाला' हुआ है। GTB अस्पताल के बाहर धरना दे रहे AAP नेताओं ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की दवाइयों, एक्स-रे मशीन और बेड की चादरों का पैसा खाने वाला इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड देश छोड़कर जर्मनी भाग चुका है। इसी वजह से आज गरीब मरीजों को अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं।

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Updated on:

08 Jul 2026 11:59 am

Published on:

08 Jul 2026 11:59 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / GTB अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज बोले- ‘दवा घोटाले का मास्टरमाइंड जर्मनी भागा’

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