GTB अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज बोले- ‘दवा घोटाले का मास्टरमाइंड जर्मनी भागा’

AAP Party Protest: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इस समय भारी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि पूरे 650 करोड़ रुपये का 'दवा और स्वास्थ्य घोटाला' हुआ है। GTB अस्पताल के बाहर धरना दे रहे AAP नेताओं ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की दवाइयों, एक्स-रे मशीन और बेड की चादरों का पैसा खाने वाला इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड देश छोड़कर जर्मनी भाग चुका है। इसी वजह से आज गरीब मरीजों को अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं।