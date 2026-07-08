शिवराज-भजनलाल की बैठक: राजस्थान के गांवों के विकास पर फोकस, 12 हजार करोड़ के कार्यों का रोडमैप

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान ने वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में स्थान बनाया है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत स्तर पर यह तय किया जा रहा है कि गांव में कौन-कौन से विकास कार्य किए जाएंगे। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सड़क, जल संरक्षण, सिंचाई, सामुदायिक परिसंपत्तियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान के प्रदर्शन की भी सराहना की। उनके अनुसार राज्य ने स्वीकृत धनराशि का समयबद्ध उपयोग किया है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही मनरेगा के तहत सामग्री और मजदूरी भुगतान का पारदर्शी मिलान सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का भुगतान लंबित न रहे।