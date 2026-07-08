8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

शिवराज-भजनलाल की बैठक: राजस्थान के गांवों के विकास पर फोकस, 12 हजार करोड़ के कार्यों का रोडमैप

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को कृषि भवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। बैठक में राज्य में संचालित 'विकसित भारत-जी राम जी', मनरेगा, सूक्ष्म सिंचाई सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Jul 08, 2026

Rajasthan CM Bhajan Lal

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को कृषि भवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। बैठक में राज्य में संचालित 'विकसित भारत-जी राम जी', मनरेगा, सूक्ष्म सिंचाई सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने ग्राम सभा आधारित विकास, पारदर्शी फंड उपयोग और ग्रामीण रोजगार को और गति देने पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में ग्राम सभा के माध्यम से विकास कार्यों के चयन और ग्राम चौपाल के जरिए योजनाओं की निगरानी को ग्रामीण विकास का प्रभावी मॉडल बताया गया। दोनों नेताओं ने कहा कि गांवों की जरूरत के अनुसार स्थानीय स्तर पर विकास कार्य तय होने से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

जी राम जी' योजना में 445 करोड़ आवंटित

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना के तहत अब तक 445 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। शेष राशि के उपयोग के बाद लगभग 180 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत वर्षभर में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों के माध्यम से राज्य के प्रत्येक गांव के सुव्यवस्थित विकास का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान ने वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में स्थान बनाया है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत स्तर पर यह तय किया जा रहा है कि गांव में कौन-कौन से विकास कार्य किए जाएंगे। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सड़क, जल संरक्षण, सिंचाई, सामुदायिक परिसंपत्तियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान के प्रदर्शन की भी सराहना की। उनके अनुसार राज्य ने स्वीकृत धनराशि का समयबद्ध उपयोग किया है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही मनरेगा के तहत सामग्री और मजदूरी भुगतान का पारदर्शी मिलान सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का भुगतान लंबित न रहे।

भजनलाल ने जताया आभार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के माध्यम से तय किए गए विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की भागीदारी को विकास प्रक्रिया का केंद्र बनाया गया है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंच रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री की ग्राम चौपाल पहल का भी उल्लेख किया गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jul 2026 10:49 am

Published on:

08 Jul 2026 10:49 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / शिवराज-भजनलाल की बैठक: राजस्थान के गांवों के विकास पर फोकस, 12 हजार करोड़ के कार्यों का रोडमैप

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Laxmi Yojana: रक्षाबंधन पर लॉन्च होगी योजना, जानें किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये और कैसे करें अप्लाई?

Delhi Laxmi Yojana
नई दिल्ली

Jahangirpuri Mercedes Accident: मृतक दीपक अकेला था कमाने वाला, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी बोली- अब हमारा ख्याल कौन रखेगा?

Jahangirpuri Mercedes Accident
नई दिल्ली

दिल्ली में ‘स्विमिंग पूल’ बनीं सड़कें: पहली बारिश ने खोली पोल, 200 KM लंबा जाम और मर्सिडीज पर गिरा पेड़!

Delhi rain news
नई दिल्ली

नर्मदा परियोजना का दशकों पुराना विवाद सुलझा, अमित शाह की मौजूदगी में 4 राज्यों के CM ने किया समझौता

Narmada Project
राष्ट्रीय

2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट: ‘इंडियन मुजाहिदीन’ के आरोपी पीरभॉय को जमानत से इनकार, ट्रायल 8 महीने में पूरा करने का आदेश

2008 Delhi Serial Blasts
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.