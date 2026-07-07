दिल्ली में ‘स्विमिंग पूल’ बनीं सड़कें: पहली बारिश ने खोली पोल, 200 KM लंबा जाम और मर्सिडीज पर गिरा पेड़!

Delhi rain news: कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मंगलवार को हुई बारिश ने एक बार फिर इसे 'सपनों की नगरी' से 'सड़कों पर समंदर' बना दिया। मॉनसून की तैयारियों को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाले विभागों की हकीकत महज कुछ घंटों की बारिश में बह गई। नतीजा? पूरी दिल्ली रेंगने लगी, गाड़ियां पानी में तैरने लगीं और दफ्तर पर निकले लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे।