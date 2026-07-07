‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने भी की अरविंद केजरीवाल की मांग का समर्थन, PM नरेंद्र मोदी से कहा- जनता पर न थोपें E20 ईंधन का फैसला

बता दें कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आए इस घटनाक्रम में अभिनेता सुनील लहरिया ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा है कि देश की जनता इस नए E20 पेट्रोल के एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) से काफी परेशान है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए और उपभोक्ताओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे अपने वाहनों में कौन सा ईंधन डालना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि वे जनता को ईंधन के अन्य वेरिएंट्स चुनने का विकल्प प्रदान करें।