7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद: दिग्विजय सिंह बोले- SIT पर मोदी जी मोहन भागवत का दबाव

Ram Mandir donation case: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि धर्म को कारोबार का माध्यम बनाया जा रहा है और राम मंदिर चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने RSS, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का नाम लेते हुए जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

image

Shaitan Prajapat

Jul 07, 2026

Congress Leader Digvijaysingh

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह । ( फोटो: ANI)

Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या श्री राम मंदिर में दान चोरी की चल रही जांच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद दस साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि SIT में कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। हम जानते हैं कि किसे बचाना है और किसे नहीं, इस बारे में फैसले कैसे लिए जाते हैं। इस मामले में ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निश्चित रूप से RSS प्रमुख मोहन भागवत का भारी दबाव है। मैं अखिलेश यादव को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पूरे मामले को देश के सामने उजागर किया।

वे किसी को नहीं बख्शेंगे : दिग्विजय​ सिंह

राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधी समुदाय का क्या? उन बेचारे लोगों ने जो दो क्विंटल वजन के 200 पत्थर दान किए थे, उनका क्या हुआ? आपने उन्हें रसीद तक ​​नहीं दी। सिंधी लोग आपके कितने समर्पित अनुयायी हैं। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और वे किसी को नहीं बख्शेंगे। ये भ्रष्ट लोग हैं जो धर्म को व्यापार में बदल रहे हैं।

'गेरुआ वस्त्र पहनकर व्यापार करे, उसका विरोध करना चाहिए'

कांग्रसे नेता ने कहा कि मेरे गुरु, जिनसे मैंने दीक्षा ली थी और जो द्वारका पीठ और जोशीमठ दोनों के शंकराचार्य थे, वे मुझसे कहते थे, जो कोई भी गेरुआ वस्त्र पहनकर व्यापार करे, उसका विरोध करना चाहिए।

व्यापार की कोई वस्तु नहीं है धर्म

शास्त्रों में लिखा है कि यह राजा का कर्तव्य है, यदि वह किसी को गेरुआ वस्त्र पहनकर व्यापार करते हुए देखे, तो उसे उस व्यक्ति के गले में पत्थर बांधकर नदी में फेंक देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, लेकिन तब तो मुझ पर धारा 302 का आरोप लग जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आज हर कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर व्यापार करता है, धर्म व्यापार की कोई वस्तु नहीं है। राजनीति बांटती है, जबकि धर्म जोड़ता है।

'हिंदू' शब्द हमारे धर्म का नाम नहीं है

दिग्विजय सिंह ने कहा कि RSS के साथ विवाद का केवल एक ही बिंदु है: सभी धर्मों का सम्मान करें। सनातन धर्म वह है जो सभी आस्थाओं का सम्मान करता है। किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलें और न ही उनके अनुयायियों के साथ अन्याय करें। 'हिंदू' शब्द हमारे धर्म का नाम नहीं है, हमारी आस्था सनातन धर्म है। 'हिंदू' असल में एक फारसी शब्द है, फिर भी आप एक फारसी शब्द के आधार पर 'हिंदू राष्ट्र' की वकालत करते हैं।

चंपत राय के इस्तीफे को विश्व हिंदू परिषद ने बताया सही, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सीईओ अपॉइंट करने वकालत की

ये भी पढ़ें
champat rai

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 04:29 pm

Published on:

07 Jul 2026 03:24 pm

Hindi News / National News / राम मंदिर चंदा चोरी विवाद: दिग्विजय सिंह बोले- SIT पर मोदी जी मोहन भागवत का दबाव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'क्या यही है भय आउट, भरोसा इन?' बारुईपुर कांड को लेकर सौगत राय ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को घेरा

Saugata Roy on Mamata Banerjee and TMC.
राष्ट्रीय

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली-NCR में IMD का रेड अलर्ट जारी, जानिए अगले 5 दिनों का हाल

heavy rain alert
राष्ट्रीय

70 मिनट में फटे 21 टिफिन बमों से अहमदाबाद को किया था लहूलुहान, जयपुर में भी किए सीरियल ब्लास्ट

Ahmedabad Blast Verdict
राष्ट्रीय

चंपत राय के इस्तीफे को विश्व हिंदू परिषद ने बताया सही, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सीईओ अपॉइंट करने वकालत की

champat rai
राष्ट्रीय

PM Modi in Indonesia: ‘दोस्ती पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता’, इंडोनेशिया की संसद में पीएम मोदी का बयान

Pm Modi Indonesia Trip
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.