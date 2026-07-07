PM Modi in Indonesia: ‘दोस्ती पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता’, इंडोनेशिया की संसद में पीएम मोदी का बयान

PM Modi in Indonesia: इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज सुबह राष्ट्रपति प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात की थी। लेकिन इस प्यार, स्नेह, दोस्ती और आपसी सम्मान पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मेरी दोस्ती कॉपीराइट की सभी सीमाओं से परे है।