70 मिनट में फटे 21 टिफिन बमों से अहमदाबाद को किया था लहूलुहान, जयपुर में भी किए सीरियल ब्लास्ट

आतंकियों ने बमों को साइकिलों पर रखे टिफिन डिब्बों में फिट किया था जो ठीक 13 मई 2008 के जयपुर बम धमाकों का पैटर्न था। कई धमाकों में अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा (एएमटीएस ) की सिटी बस सेवा को निशाना बनाया गया। सीरियल ब्लास्ट में करीब 40 मिनट बाद दो अस्पतालों के परिसर में दो बड़े ब्लास्ट हुए। अस्पतालों में हुए धमाकों में से एक उस समय हुआ जब शुरुआती धमाकों की श्रृंखला के घायल पीड़ितों को वहां भर्ती कराया जा रहा था। अगले दिन हटकेश्वर क्षेत्र में एक और बम बरामद किया गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने मणिनगर से भी 2 जिंदा बम बरामद किए थे।