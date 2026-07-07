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दिल्ली के बेड़े में शामिल हुईं 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी; साल के अंत तक 7,000 EV बसों का लक्ष्य

Delhi Public Transport: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 4,838 और सरकारी बसों का कुल बेड़ा 6,593 हो गया है। दिल्ली अब देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाला पहला राज्य बन गई है।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jul 07, 2026

Delhi Public Transport

दिल्ली के बेड़े में शामिल हुईं 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, फोटो सोर्स- ANI

Delhi Electric Bus: राजधानी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट (सार्वजनिक परिवहन) को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की जनता के लिए 300 नई आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई बसों के सड़कों पर उतरने के साथ ही दिल्ली में चलने वाली कुल इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़कर 4,838 हो गई है, जबकि सरकारी बसों का कुल आंकड़ा अब 6,593 तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही दिल्ली पूरे देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन वाला पहला राज्य बन गया है।

संकरी सड़कों पर दौड़ेंगी ये छोटी बसें

आज बेड़े में शामिल की गईं ये सभी बसें 9 मीटर लंबाई वाली हैं। इन्हें विशेष रूप से ऐसे रूट्स (मार्गों) के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ तंग या भीड़भाड़ वाली सड़कों के कारण बड़ी बसों को मोड़ने या चलाने में दिक्कत आती है।

इन छोटी ई-बसों के संचालन से दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों, मेट्रो स्टेशनों और मुख्य बस अड्डों के बीच 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' (अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी) की समस्या दूर होगी। इससे दैनिक यात्रियों को अपने दफ्तर या घर तक पहुंचने में कम समय लगेगा और सफर बेहद आरामदायक हो जाएगा।

प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति, पर्यावरण अनुकूल परिवहन पर जोर

दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते कुनबे से न सिर्फ वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह पर्यावरण अनुकूल (इको-फ्रेंडली) परिवहन को बढ़ावा देने की तरफ भी एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना हाईटेक, सुलभ और सुरक्षित बनाना है ताकि लोग अपने निजी वाहनों (कार-बाइक) को छोड़कर सार्वजनिक बसों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।

2029 तक 14,000 बसों का बड़ा रोडमैप

इस खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को देश की 'ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) कैपिटल' बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली पहले ही देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रिकॉर्ड बना चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक राजधानी की सड़कों पर 7,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने और सीएनजी बसों सहित कुल बसों की संख्या 7,500 तक पहुंचाने का है। वहीं, वर्ष 2029 तक सार्वजनिक परिवहन के बेड़े को बढ़ाकर 14,000 बसों तक ले जाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इन नए अपग्रेड्स से दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और मजबूत होगा तथा यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव मिलेगा।

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Delhi News

Updated on:

07 Jul 2026 03:29 pm

Published on:

07 Jul 2026 03:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के बेड़े में शामिल हुईं 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी; साल के अंत तक 7,000 EV बसों का लक्ष्य

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