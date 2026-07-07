दिल्ली के बेड़े में शामिल हुईं 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी; साल के अंत तक 7,000 EV बसों का लक्ष्य

Delhi Electric Bus: राजधानी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट (सार्वजनिक परिवहन) को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की जनता के लिए 300 नई आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई बसों के सड़कों पर उतरने के साथ ही दिल्ली में चलने वाली कुल इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़कर 4,838 हो गई है, जबकि सरकारी बसों का कुल आंकड़ा अब 6,593 तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही दिल्ली पूरे देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन वाला पहला राज्य बन गया है।