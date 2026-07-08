Jahangirpuri Mercedes Accident: मृतक दीपक अकेला था कमाने वाला, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी बोली- अब हमारा ख्याल कौन रखेगा?

दीपक की पत्नी ने बताया कि दीपक घर में अकेले कमाने वाले थे। आगे वह बोलीं कि उनेक ढाई साल की एक बेटी और 18 साल का एक बेटा है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है। गीता का कहना है कि दीपक हमेशा सावधानी से गाड़ी चलाते थे और कभी तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाते थे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अब उनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? न्याय की मांग के साथ-साथ उन्होंने आर्थिक सहायता की भी मांग की है। वहीं दीपक के पड़ोसियों का मानना है कि हादसे के बाद अगर आरोपी भागने के बजाय घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी।