दिल्ली के जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास दर्दनाक हादसा, मर्सिडीज की टक्कर से युवक की गई जान

Jahangirpuri Road Accident: दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है, जिसने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। बस स्टैंड के पास स्कूटी से जा रहे युवक को मर्सिडीज कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की जान चली गई और चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने जांच के दौरान कार और आरोपी दोनों का पता लगा लिया और भागे हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है।