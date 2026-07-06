शहजाद भट्टी नेटवर्क पर स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और पंजाब से 6 आरोपी गिरफ्तार

आपको बता दे कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। महाराष्ट्र से चार, ओडिशा से दो और बिहार से एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर आरोप है कि वे खिलाफत की विचारधारा से प्रेरित थे और इसी मकसद से गजवा-ए-हिंद की तैयारी कर रहे थे। अधिकारियों ने IED बनाने का सामान बरामद किया और उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए। इनकी पहचान महाराष्ट्र के ठाणे निवासी मोसाब अहमद, ओडिशा के भुवनेश्वर निवासी मोहम्मद हम्माद, शेख इमरान और शेख आमिर, तथा बिहार निवासी मोहम्मद सोहेल के तौर पर हुई है।