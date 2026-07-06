‘मुझे डर है वह मुझे मार देगा’, मौत से 5 दिन पहले आकृति ने कही थी ये बात, मां ने सुनाई बेटी की आपबीती, FIR में लगाया बेल्ट से पीटेने का भी आरोप

Akriti Sutar Death Case: दिल्ली की 28 साल की आकृति सुतार की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। शुरुआत में यह मामला एक संदिग्ध आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे परिवार के आरोप सामने आए, केस पूरी तरह उलझता चला गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में आकृति की मां ने पति पर बेल्ट से पिटाई करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का दावा है कि मौत से कुछ दिन पहले आकृति ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई थी और यह आशंका भी जताई थी कि उसका पति उसे मार सकता है।