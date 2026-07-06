लव मैरिज के बाद कार और 10 लाख रुपए की मांग? दिल्ली में महिला की मौत के मामले में पति गिरफ्तार

महिला के परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि या तो उसकी हत्या की गई है या फिर पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। मृतका के चाचा के अनुसार, यह एक 'लव मैरिज' (प्रेम विवाह) थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले एक कार और 10 लाख रुपए कैश की मांग कर रहे थे। इसके लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। रिश्तेदारों का यह भी दावा है कि आरोपी पति पहले तो महिला के नौकरी करने के खिलाफ था, लेकिन बाद में वह उस पर अपनी पूरी सैलरी (वेतन) सौंपने का दबाव बनाने लगा।