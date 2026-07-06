समुद्र मंथन के तहत अंडमान के पास 150 डीप सी कुएं खोदेगा भारत

पश्चिम एशिया संकट के दौरान भारत की उर्जा जरूरतें पूरी करने को लेकर बनी स्थिति के बाद उर्जा क्षेत्र में आयात को कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश के मद्दे नजर देश में तेल और गैस के नए भंडार खोजने की योजना बनाई गई है। इसके तहत अगले तीन साल में 150 डीप सी और अल्ट्रा डीप सी कुएं खोदे जाने की योजना है। इसके लिए 95 हजार करोड़ के निवेश का प्लान है। पुरी ने बताया कि एक कुएं को खोदने के लिए करीब 1700 करोड़ का खर्च आता है। अंडमान और निकोबार का समुद्री क्षेत्र भारत के लिए विपुल संभावनाओं वाला क्षेत्र है। मंत्रालय की ओर से इसके करीब ढाईलाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र मंथन (नेशनल डीप वाटर एक्सपोरेशन मिशन) नाम दिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने पिछले साल लाल किले से की थी।