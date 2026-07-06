‘माफी मांगो पूरे हिंदू समाज से’ हनुमान के वेश में BJP का झंडा लेकर डांस पर भड़क उठे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी को हिंदू धर्म पर बताया कलंक

Arvind Kejriwal On Hanuman Viral Video: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। इस बार मामला एक वीडियो को लेकर गरमा गया है। केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा पहने एक शख्स बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर डांस करता नजर आ रहा है। यह वीडियो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के एक रोड शो का बताया जा रहा है। इस वीडियो पर नाराजगी जताते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस लिए बीजेपी को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए।