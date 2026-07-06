6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मानसून सत्र 20 से, लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी जस्टिस वर्मा मामले की रिपोर्ट

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार की ओर से 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों की कुर्सी जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक के साथ कई अन्य नए विधेयक ला सकती है
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Jul 06, 2026

Parliament House

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार की ओर से 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों की कुर्सी जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक के साथ कई अन्य नए विधेयक ला सकती है। उधर, विपक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की शहादत वाले बयान के साथ पेपर लीक, महंगाई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिए हैं कि सत्र के पहले या दूसरे दिन जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में रखी जाएगी।

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर संसद के मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बताया कि नकदी बरामदगी प्रकरण से जुड़े जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की संसदीय प्रक्रिया तय हो सकती है। इसके अलावा, लोकसभा में विपक्षी दलों की मान्यता और बैठने की व्यवस्था से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों पर भी जल्द निर्णय होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से जुड़े लंबित मामलों पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला आने की उम्मीद है। इन निर्णयों का असर सदन में दलों की संसदीय स्थिति और उनकी भूमिका पर पड़ सकता है। मानसून सत्र से पहले लोकसभा में सीटिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (डीएमके) के सांसदों ने कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है।

17 को संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक

संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, 2025 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बैठक करेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 12:06 pm

Published on:

06 Jul 2026 12:06 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मानसून सत्र 20 से, लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी जस्टिस वर्मा मामले की रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

बंगाल में भाजपा सरकार का वैचारिक ब्लूप्रिंट: घुसपैठ, विरासत, निवेश और यूसीसी

Subhendu Adhikari
नई दिल्ली

‘माफी मांगो पूरे हिंदू समाज से’ हनुमान के वेश में BJP का झंडा लेकर डांस पर भड़क उठे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी को हिंदू धर्म पर बताया कलंक

Hanuman Viral Video
नई दिल्ली

‘सोनम वांगचुक को अनशन का अनुभव, हम जान रिस्क में क्यों डालें’, छात्रों की भूख हड़ताल पर बोले अभिजीत दीपके

sonam wankchuk hunger strike
नई दिल्ली

विकसित भारत–जी राम जी के लिए राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी

Shivraj Singh Chauhan
नई दिल्ली

Gymkhana Club Case: दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 28 जुलाई को अगली सुनवाई

Gymkhana Club Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.