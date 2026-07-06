‘सोनम वांगचुक को अनशन का अनुभव, हम जान रिस्क में क्यों डालें’, छात्रों की भूख हड़ताल पर बोले अभिजीत दीपके

वहीं, एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में अभिजीत दीपके ने अनशन पर बैठे छात्रों की सेहत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों के भविष्य या उनकी जान की परवाह नहीं है। अगर परवाह होती, तो पेपर लीक के तुरंत बाद ही इस्तीफा आ जाता। दरअसल, दीपके ने अन्य प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि 'मैंने सबको बहुत मनाया है कि प्लीज आप लोग भूख हड़ताल मत कीजिए। सबको फिट रहना है, तभी जाकर यह लड़ाई लंबे दौर तक चलती रहेगी। सोनम सर को भूख हड़ताल का अनुभव है, वह खुद को संभाल सकते हैं। लेकिन इन बच्चों की सेहत को लेकर मुझे टेंशन हो रही है। हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, तो हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें? अगर सारे लोग ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, तो आंदोलन की बाकी व्यवस्थाएं कौन संभालेगा?'