जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, दीपके के साथ जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी

प्रदर्शन के नौवें दिन अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वाले छात्रों को राष्ट्रविरोधी बताने का नैरेटिव बनाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना अकाउंट ब्लॉक किए जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि उन्हें इसकी वजह नहीं बताई गई। दूसरी ओर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोग जानबूझकर देश की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने और उसे पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असफल रहे कुछ समूह अब नए रूप में व्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।