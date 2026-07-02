जंतर-मंतर पर बवाल: शिवाजी महाराज की किताब बांट रहे वालंटियर को पुलिस ने घसीटा, गुस्साए अभिजीत दीपके

जंतर-मंतर पर पुलिस और पब्लिक का आमने-सामने आना कोई नई बात नहीं है। वहां मौजूद दूसरे संगठनों का भी कहना है कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर उनके शांतिपूर्ण धरने को खराब करने पर तुली है। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर खुलकर कुछ नहीं बोला है। वैसे अमूमन पुलिस का यही कहना होता है कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी होती है। अब शिवाजी महाराज की किताबें जब्त होने और लड़के के साथ बदसलूकी के इस दावे में कितना दम है, यह तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस घटना ने आंदोलन की गर्मी को और बढ़ा दिया है।