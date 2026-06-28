‘मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है’, सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठने को लेकर बोले अभिजीत दीपके

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन लगातार नौवें दिन भी जारी है। नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन को अब नया समर्थन मिला है। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने रविवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि, इस बीच लोगों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे।