‘जो नुकसान होना था हो चुका’, अंजना ओम कश्यप-खान सर मानहानि विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, मध्यस्थता के लिए भेजा मामला

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इस विवाद का हल निकाल सकते हैं। कोर्ट ने माना कि अगर किसी अनुभवी मध्यस्थ की मदद ली जाए तो समझौते की संभावना बन सकती है। इसी को देखते हुए अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को इस मामले का मध्यस्थ नियुक्त किया, ताकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद खत्म करने की कोशिश कर सकें।

आगे जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि कुछ बातें कहना उचित न रहा हो। किसी की आलोचना की जा सकती है लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह प्रतिक्रिया आपकी कही बातों पर आई है लेकिन उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि उन हिस्सों को हटा दिया जाए तो बेहतर होगा।