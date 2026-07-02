2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘पहले घर जला, अब बेटा भी नहीं रहा’ दिल्ली हिट-एंड-रन हादसे में कश्मीरी पंडित परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, लगाई इंसाफ की गुहार

Delhi Hit and Run News: दिल्ली के राजोकरी फ्लाईओवर पर हुए हिट-एंड-रन हादसे में 34 वर्षीय सार्थक मट्टू की मौत के बाद परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। कश्मीरी पंडित परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच में लापरवाही हुई और आरोपी को जल्द जमानत मिल गई।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jul 02, 2026

Delhi Hit and Run Case

दिल्ली हादसे में इकलौत बेटे को खाने के बाद माता-पिता का भावुक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। फोटो सोर्स-ai generated

Delhi Hit and Run News: 'हमारे पास अब बचा ही क्या है… जो कुछ था वो सब चला गया। हम अंदर से मर चुके हैं… हमारा इकलौता बेटा हमसे छिन गया। अगर वो एक्सीडेंट के बाद उसे सड़क पर तड़पता छोड़ने के बजाय अस्पताल पहुंचा देते, तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा होता।' यह रुंधा हुआ गला और आंखों में आंसू उस बदनसीब पिता के हैं, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार फिर सब कुछ खो दिया है।

दिल्ली के राजोकरी फ्लाईओवर पर 25 जून की सुबह हुए एक दर्दनाक हिट-एंड-रन हादसे ने गुरुग्राम के एक कश्मीरी पंडित परिवार को उम्र भर का गम दे दिया है। हादसे में 34 साल के सार्थक मट्टू की मौत हो गई। सार्थक का जन्मदिन आने में महज दो दिन बचे थे, लेकिन घर में केक कटने से पहले ही मातम पसर गया। सोशल मीडिया पर सार्थक के माता-पिता का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है और रसूखदार आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।

महंगे हेलमेट ने भी नहीं दिया साथ

सार्थक मट्टू गुरुग्राम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे। 25 जून की सुबह करीब 6:30 बजे वे अपनी बाइक से नोएडा के लिए निकले थे। पिता सुरेंद्र मट्टू बताते हैं कि उन्होंने बेटे की सुरक्षा के लिए बहुत महंगा हेलमेट खरीदा था और वह उसे हमेशा पहनता था। उस सुबह भी सार्थक ने हेलमेट पहना था, लेकिन पीछे से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने उनकी बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि हेलमेट भी सार्थक की जान नहीं बचा सका। टक्कर मारने के बाद थार सवार मौके से भाग निकला। एक राहगीर ने किसी तरह सार्थक का फोन उनके ही फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और दफ्तर के साथियों को खबर दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सार्थक ने दम तोड़ दिया।

अतीत का दर्द फिर हुआ हरा

सार्थक के पिता ने रोते हुए बताया कि वे कश्मीरी पंडित हैं। साल 1990 के दौर में कश्मीर में उनका घर जला दिया गया था। उस सदमे को उनका परिवार झेल नहीं पाया और सार्थक के दादा-दादी का निधन हो गया। इसके बाद वे लोग दिल्ली-एनसीआर आए और जैसे-तैसे जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाए। उन्हें क्या पता था कि जिस इकलौते बेटे के सहारे वे आगे बढ़ रहे थे, उसे दिल्ली की सड़कें लील जाएंगी।

पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल

पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक्सीडेंट के करीब 50 घंटे बाद आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए। परिवार का सवाल है कि अगर आरोपी नशे में थे, तो दो दिन बाद भला अल्कोहल की पुष्टि कैसे होगी? पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में शामिल थार गाड़ी कर्नाटक की एक कंपनी के नाम पर है, जिसे सागर साहा नाम के शख्स ने लीज पर लिया था। हादसे के वक्त गाड़ी अपूर्व सिंह (30) चला रहा था। पुलिस ने उसे 27 जून को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसे तुरंत जमानत मिल गई। फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है।

दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर: इनोवा ने ऑटो को मारी टक्कर, मंदिर जा रही महिला की मौत; 6 घायल

ये भी पढ़ें
Delhi Road Accident News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Delhi News

Published on:

02 Jul 2026 01:19 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘पहले घर जला, अब बेटा भी नहीं रहा’ दिल्ली हिट-एंड-रन हादसे में कश्मीरी पंडित परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, लगाई इंसाफ की गुहार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, पूछा- ‘ऐसे कौन से बड़े नाम हैं, जिनसे बाहुबली बृजभूषण सिंह को भी खतरा है?’

Arvind Kejriwal Statement
नई दिल्ली

तलाक केस में पेश की थी पत्नी की निजी तस्वीरें, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा देने से किया इनकार, लेकिन पति-वकीलों को लगाई फटकार

Delhi High Court Divorce Case
नई दिल्ली

दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, ISI हैंडलर के इशारे पर हमले की योजना में 4 गिरफ्तार

Group photo of law enforcement personnel
राष्ट्रीय

‘मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है’, 12 हजार करोड़ के दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में 2 महीने में गड्ढे पड़ने पर कांग्रेस का हमला

Delhi Dehradun Expressway
नई दिल्ली

तिहाड़ जेल से भारी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल पहुंचा गैंगस्टर काला जठेड़ी, कोर्ट ने सिर्फ 4 घंटे की दी थी पैरोल, जानें वजह?

kala jathedi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.