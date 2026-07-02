‘पहले घर जला, अब बेटा भी नहीं रहा’ दिल्ली हिट-एंड-रन हादसे में कश्मीरी पंडित परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, लगाई इंसाफ की गुहार

सार्थक मट्टू गुरुग्राम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे। 25 जून की सुबह करीब 6:30 बजे वे अपनी बाइक से नोएडा के लिए निकले थे। पिता सुरेंद्र मट्टू बताते हैं कि उन्होंने बेटे की सुरक्षा के लिए बहुत महंगा हेलमेट खरीदा था और वह उसे हमेशा पहनता था। उस सुबह भी सार्थक ने हेलमेट पहना था, लेकिन पीछे से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने उनकी बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि हेलमेट भी सार्थक की जान नहीं बचा सका। टक्कर मारने के बाद थार सवार मौके से भाग निकला। एक राहगीर ने किसी तरह सार्थक का फोन उनके ही फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और दफ्तर के साथियों को खबर दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सार्थक ने दम तोड़ दिया।