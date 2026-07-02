‘मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है’, 12 हजार करोड़ के दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में 2 महीने में गड्ढे पड़ने पर कांग्रेस का हमला

पोस्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और दो महीने में ही यह हालत है। पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि इसी से पता चलता है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। पार्टी के अनुसार यह कोई पहला मामला नहीं है। देश में अलग-अलग हिस्सों से पुल, सड़क, हाईवे, पानी की टंकियों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियां सामने आ रही हैं। अंत में पोस्ट में लिखा गया कि कुल मिलाकर बात साफ है कि मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है।