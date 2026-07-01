दिल्ली-यूपी वालों की लॉटरी! मोदी कैबिनेट के इस फैसले से खत्म होगा जाम, 14,115 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

Delhi UP Infrastructure News: केंद्र सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लाखों मुसाफिरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो अहम सड़क परियोजनाओं पर मुहर लगा दी गई है। करीब 14,115 करोड़ रुपए के बजट वाली इन योजनाओं के पूरे होने से न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में रेंगते ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी सफर का अंदाज पूरी तरह बदल जाएगा।