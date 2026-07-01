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अब बार-बार नहीं होंगे चुनाव! ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर विधानसभा और सचिवालय एक साथ, जानिए आपको क्या होगा फायदा

One Nation One Election News: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली सचिवालय और विधानसभा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। जानिए इस फैसले का क्या मतलब है और इससे जनता व सरकार को क्या फायदे हो सकते हैं।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jul 01, 2026

One Nation One Election

दिल्ली में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' चुनावी सुधार को लेकर एक बड़ी सहमति बनती दिख रही है।

One Nation One Election: देशभर में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में इस बड़े चुनावी सुधार को लेकर एक बड़ी सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सचिवालय और दिल्ली विधानसभा के स्तर पर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। प्रशासनिक और विधायी स्तर पर बनी यह सहमति देश के चुनावी सिस्टम को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सचिवालय और विधानसभा आए एक साथ

आमतौर पर किसी भी बड़े फैसले पर सचिवालय और विधानसभा के बीच लंबी चर्चाएं और मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। जानकारी के अनुसार, सचिवालय के आला अधिकारियों और विधानसभा के प्रतिनिधियों के बीच इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस मीटिंग के बाद दोनों ही पक्ष इस ऐतिहासिक बदलाव के समर्थन में एक साथ खड़े नजर आए।

इन दोनों ही प्रमुख संस्थानों ने साफ कर दिया है कि वे देश में इस नई चुनावी व्यवस्था को लागू करने और इसके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

जनता और सरकार को क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दिल्ली में यह व्यवस्था लागू होती है, तो इसके कई बड़े फायदे होंगे।
पैसों की भारी बचत: बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है, उसमें भारी कमी आएगी।
समय की बचत: बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से विकास के काम बिना रुके चलते रहेंगे।
प्रशासनिक आसानी: चुनाव कराने में जुटने वाली सरकारी मशीनरी और सुरक्षा बलों को बार-बार ड्यूटी पर नहीं लगना पड़ेगा।

आगे क्या होगा?

हालांकि, सचिवालय और विधानसभा के स्तर पर सहमति बनना एक कामयाबी है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) आना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में यह साफ हो पाएगा कि दिल्ली में इस नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाएगा और इसमें क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं।

फिलहाल, इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दिल्ली का यह कदम आने वाले समय में देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।

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Published on:

01 Jul 2026 07:00 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अब बार-बार नहीं होंगे चुनाव! ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर विधानसभा और सचिवालय एक साथ, जानिए आपको क्या होगा फायदा

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