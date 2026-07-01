अब बार-बार नहीं होंगे चुनाव! ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर विधानसभा और सचिवालय एक साथ, जानिए आपको क्या होगा फायदा

One Nation One Election: देशभर में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में इस बड़े चुनावी सुधार को लेकर एक बड़ी सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सचिवालय और दिल्ली विधानसभा के स्तर पर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। प्रशासनिक और विधायी स्तर पर बनी यह सहमति देश के चुनावी सिस्टम को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।