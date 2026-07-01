दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की नई विंटर पॉल्यूशन पॉलिसी, 1 नवंबर से आधे कर्मचारी घर से करेंगे काम

Delhi Air Pollution Rules: दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले जानलेवा स्मॉग और प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव किया है। सरकार ने अब हर साल अलग से आदेश जारी करने के बजाय एक स्थायी 'विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान' (सर्दियों का स्थायी प्रदूषण नियंत्रण ढांचा) अधिसूचित (नॉटिफाई) कर दिया है। पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये कड़े नियम अब हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्ली में अपने आप (ऑटोमैटिक) लागू हो जाएंगे।