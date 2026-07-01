50 Days of CM Vijay: आधुनिक पहनावा, CEO जैसा काम, विजय ने आलोचकों को ऐसे कराया चुप 

विजय समय के पाबंद हैं, उनका पहनावा और किसी सीईओ की तरह काम करने का तरीका लोगों को काफी पसंद या रहा है। हर सुबह, मुख्यमंत्री काला सूट और सफेद शर्ट में समय पर सचिवालय पहुंचते हैं। विजय का पहनावा उनकी नई और आधुनिक सोच को दर्शाता है। बताया जाता है कि विजय सोमवार से शुक्रवार तक अपने ऑफिस में लगभग सात घंटे बिताते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर आने और काम निपटाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री लंच के लिए घर नहीं जाते, बल्कि घर से लंच लेकर आते हैं। भले ही ऐसे कदम दिखावटी लगें, लेकिन ये सरकारी कल्चर को नया आकार देने में मदद करते हैं। इससे यही संदेश जाता है कि काम में तेज़ी, अनुशासन और जवाबदेही को भी राजनीतिक बयानों या नारों जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए।