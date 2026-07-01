केतन की हत्या से पहले तक रोमांटिक रिश्तें में थे चेतन और सिया, सामने आया हत्या के कुछ दिन पहले का वीडियो

सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी और चेतन केवल दोस्त थे। उन्होंने कहा कि फरवरी में केतन से सगाई होने के बाद उन्होंने कभी सिया को केतन से दूरी बनाते नहीं देखा। पूजा गोयल ने कहा कि अगर वह चेतन के साथ रिश्ते में होती, तो उसके व्यवहार में बदलाव दिखता, लेकिन पिछले चार महीनों में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों एक दोस्त की शादी में साथ गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है, तो मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और उसे फांसी दी जाए।