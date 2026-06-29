केतन की हत्या से पहले सिया ने उससे ऐंठे पैसे! शादी की शॉपिंग के बहाने एक करोड़ लेकर प्रेमी चेतन को दिए

पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से शादी की खरीदारी और तैयारियों के नाम पर लगभग एक करोड रुपये लिए थे। जांच में पता चला कि यह रकम शादी में खर्च नहीं की गई, बल्कि सिया ने पूरा पैसा अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी को दे दिया। चेतन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से था और उसने सिया से कहा था कि उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनने में कम से कम तीन साल लगेंगे। इसी वजह से दोनों ने तय किया था कि हत्या के बाद सिया कुछ साल तक अविवाहित रहेगी ताकि किसी को उन पर शक न हो और इस दौरान चेतन अपना फ्यूचर सेट कर लेगा। पुलिस का मानना है कि यह पैसा चेतन के करियर और बिजनेस को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था।