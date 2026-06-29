अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा भारत, राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा जाएंगे ईरान

Ayatollah Khamenei Funeral
Ayatollah Khamenei Funeral: आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को निमंत्रण भेजा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि आखिर भारत की तरफ से कौन शामिल होगा? लेकिन अब जानकारी निकलकर आ रही है कि भारत की तरफ से इस राजकीय अंतिम संस्कार में कौन शामिल होगा, चलिए जानते हैं।
ईरानी सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दोनों नेता भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि, इस संबंध में भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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