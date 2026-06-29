अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा भारत, राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा जाएंगे ईरान

Ayatollah Khamenei Funeral: आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को निमंत्रण भेजा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि आखिर भारत की तरफ से कौन शामिल होगा? लेकिन अब जानकारी निकलकर आ रही है कि भारत की तरफ से इस राजकीय अंतिम संस्कार में कौन शामिल होगा, चलिए जानते हैं।