29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा भारत, राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा जाएंगे ईरान

अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा शामिल हो सकते हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 29, 2026

Ayatollah Khamenei Funeral

Ayatollah Khamenei Funeral

Ayatollah Khamenei Funeral: आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को निमंत्रण भेजा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि आखिर भारत की तरफ से कौन शामिल होगा? लेकिन अब जानकारी निकलकर आ रही है कि भारत की तरफ से इस राजकीय अंतिम संस्कार में कौन शामिल होगा, चलिए जानते हैं।

ईरानी सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दोनों नेता भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि, इस संबंध में भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

29 Jun 2026 02:59 pm

Hindi News / National News / अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा भारत, राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा जाएंगे ईरान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Surguja Road Accident: पिकअप की टक्कर से एनएच पर गिरे 3 युवकों को ट्रक ने रौंदा, सिर के हुए टुकड़े, 2 की मौत, 1 गंभीर

Surguja road accident
अंबिकापुर

Bengal UCC Bill: यूसीसी बिल पर शुभेन्दु सरकार के साथ आए हुमायूं कबीर, कहा- मुझे कोई दिक्कत नहीं

Bengal UCC Bill
राष्ट्रीय

केतन की हत्या से पहले सिया ने उससे ऐंठे पैसे! शादी की शॉपिंग के बहाने एक करोड़ लेकर प्रेमी चेतन को दिए

Ketan Agarwal Murder Case
राष्ट्रीय

The H-1B Trap: अमेरिका में नौकरी के नाम पर भारतीय प्रोफेशनल्स के साथ ठगी,बॉडी शॉप’ देसी कंसल्टेंसी फर्म’ कैसे करती हैं शोषण, जानिए

H! B Visa Job Fraud News
राष्ट्रीय

मोदी कैबिनेट में अनुराग ठाकुर को शामिल कर चुनाव से हिमाचल को बड़ा संदेश दे सकती है बीजेपी

Anurag Thakur
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.