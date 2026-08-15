मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय में फहराया तिरंगा, बोले- ‘भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी’

मोहन भागवत ने कहा, 'स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव और उत्सव का विषय है। 1857 से गिनेंगे तो लगातार 90 वर्ष अनेक प्रकार का त्याग-बलिदान देकर हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति की। उस त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है। लेकिन इसके साथ यह भान मन में होना चाहिए कि इतना त्याग-परिश्रम करके स्वतंत्रता हमको मिली है, उस स्वतंत्रता को कायम रखना है और जैसा सावरकर जी ने कहा है - 'जे जे उत्तम, उदात्त, उन्नत, महन्मधुर ते ते। स्वतंत्रते भगवती, सर्व तव सहचारी होते', तो स्वतंत्रता का परिणाम जो-जो उत्तम, उदात्त, उन्नत, महन्मधुर है, वह सब कुछ हमारे देश में अवतीर्ण हो। इसकी आवश्यकता पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा बनता है।'