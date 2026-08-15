15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय में फहराया तिरंगा, बोले- ‘भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी’

Mohan Bhagwat on 80th Independence Day: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा। जानिए उन्होंने भारत के 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' और देश को विश्व गुरु बनाने के बारे में क्या कहा।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Satya Brat Tripathi

Aug 15, 2026

rss chief mohan bhagwat flag hoisting in nagpur

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (Photo - X/@RSSorg)

RSS Chief Mohan Bhagwat during Independence day:देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर जहां प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। देश को एक ऐसा राष्ट्र बनाना है, जो पूरी मानवता के लिए सार्थक योगदान दे।

संघ प्रमुख ने कहा, 'हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, यह स्वतंत्र रहेगा, लेकिन हमें इस राष्ट्र को सुखी, संपन्न और सुरक्षित बनाना है। भारत को विश्व में योगदान देने वाला राष्ट्र बनाना है। ऐसे में हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, जिनका हमें सामना करना है।'

उन्होंने आगे कहा, 'कई उल्टे विचार वाले लोग भी हैं, लेकिन हमें मूल सिद्धांतों से जुड़े रहते हुए इन चुनौतियों का सामना करना होगा और भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम भारत को एक ऐसा देश बनाएं, जो पूरी मानवता को सार्थक योगदान दे।'

'त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है'

मोहन भागवत ने कहा, 'स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव और उत्सव का विषय है। 1857 से गिनेंगे तो लगातार 90 वर्ष अनेक प्रकार का त्याग-बलिदान देकर हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति की। उस त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है। लेकिन इसके साथ यह भान मन में होना चाहिए कि इतना त्याग-परिश्रम करके स्वतंत्रता हमको मिली है, उस स्वतंत्रता को कायम रखना है और जैसा सावरकर जी ने कहा है - 'जे जे उत्तम, उदात्त, उन्नत, महन्मधुर ते ते। स्वतंत्रते भगवती, सर्व तव सहचारी होते', तो स्वतंत्रता का परिणाम जो-जो उत्तम, उदात्त, उन्नत, महन्मधुर है, वह सब कुछ हमारे देश में अवतीर्ण हो। इसकी आवश्यकता पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा बनता है।'

'युवाओं को नहीं संभाला तो वे बोझ बन जाएंगे'

मोहन भागवत ने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) बताते हुए कहा कि यदि उन्हें सही ढंग से संभाला गया तो हमें फायदा होगा, वरना वे समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश में अलग-अलग विचार होना लोकतंत्र की पहचान है। कभी-कभी विरोध ज़रूरी भी होता है। जनता के हित से जुड़े सवाल हैं, तो उन्हें मज़बूती के साथ उठाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय अपनी ज़िम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए।

क्या प्रदर्शन करने वाले देशद्रोही हैं? मोहन भागवत का जवाब सुनकर हर कोई हैरान, Gen Z पर कह दी बड़ी बात

ये भी पढ़ें
Mohan Bhagwat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मोहन भागवत

Updated on:

15 Aug 2026 11:58 am

Published on:

15 Aug 2026 11:58 am

Hindi News / National News / मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय में फहराया तिरंगा, बोले- ‘भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Independence Day: राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त की खास दावत; छत्तीसगढ़ से गोवा और महाराष्ट्र तक के 7 व्यंजन होंगे मेन्यू में शामिल

rashtrapati bhavan independence day reception 2026 menu
राष्ट्रीय

श्रीनगर में CM उमर अब्दुल्ला ने फहराया तिरंगा, दूसरी तरफ लश्कर आतंकी के घर से आई ऐसी तस्वीर

Independence Day 2026
राष्ट्रीय

मल्लिकार्जुन खरगे का PM Modi पर तंज, बोले- लाल किले से हर चीज का श्रेय लेते हैं, गनीमत है दुनिया चलाने का दावा नहीं करते’

mallikarjun kharge target PM modi on independence day.
राष्ट्रीय

Independence Day Special: 15 अगस्त, 1947 यानी आजादी के दिन दिल्ली से दूर क्यों चले गए थे महात्मा गांधी?

mahatma gandhi 15 august 1947 independence day calcutta
राष्ट्रीय

रांची में JPSC-JSSC विवाद के बीच नया मोड़, देवेंद्र महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका

Jharkhand Student Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.