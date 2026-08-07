क्या प्रदर्शन करने वाले देशद्रोही हैं? मोहन भागवत का जवाब सुनकर हर कोई हैरान, Gen Z पर कह दी बड़ी बात

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने भागवत से शिक्षा, बेरोजगारी, आरक्षण, महिलाओं के अधिकार, LGBTQIA+ समुदाय और भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े कई सवाल पूछे। शिक्षा के मुद्दे पर भागवत ने कहा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। पढ़ाई को सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूलों की बढ़ती फीस, शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा निवेश होना चाहिए।