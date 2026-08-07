अमरीका की मदद से हमारी जासूसी करवा रही मोदी सरकार? अभिजीत दीपके ने स्क्रीनशॉट शेयर कर पूछा

अभिजीत दीपके के दावों के बाद सोशल मीडिया और ऑनलाइन आजादी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। CJP से जुड़े सौरव दास ने भी इंटरनेट पर लोगों की आवाज और सोशल मीडिया कंटेंट की निगरानी को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट आज लोगों के अपनी बात रखने का बड़ा जरिया बन चुका है, इसलिए किसी भी तरह की रोक लगाने से पहले साफ और पारदर्शी नियम होने चाहिए।