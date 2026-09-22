तुकाराम मुंढे का एक्शन और खुल गया मिठाई का राज, 4 टन की खेप में खोया नहीं, कुछ और निकला

FDA raid: त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने शाहनूर दरगाह के पास छापा मारकर करीब 4 से 4.7 टन मिठाई पकड़ी है। जब्त की गई मिठाइयों की कीमत करीब 7.6 लाख रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई मिलने के बाद विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।