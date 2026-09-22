महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर चुनाव की घोषणा, 23 अक्टूबर को मतदान; महायुति और अघाड़ी में सीधी टक्कर

Maharashtra Graduate Teacher Constituency Election: महाराष्ट्र में विधान परिषद (MLC Election Schedule) की पांच सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इनमें तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। इन चुनावों में औरंगाबाद, पुणे और नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा अमरावती और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन पांचों सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।