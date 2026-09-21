महायुति में सब ठीक नहीं? पुणे में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में भाजपा, मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा

Mahayuti Tension: पुणे शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आगामी चुनावी तैयारियों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी ट्विस्ट सामने आया है। राज्य के ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा है कि पुणे शिक्षक और स्नातक दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, जरूरत पड़ी तो बीजेपी दोनों सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण करेंगे।