‘वाइल्ड कार्ड’ परितोष त्रिपाठी ने किया ऐसा पोस्ट, फैंस को मिला बिग बॉस 20 में एंट्री का हिंट?

एक यूजर ने साफ लिखा, “नहीं और कभी हमें नहीं चाहिए ये बीबी में।” वहीं एक अन्य कमेंट में यूजर ने बिग बॉस के मौजूदा सीजन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि अब जो भी है, निपटाकर इस साल का बिग बॉस खत्म किया जाए। यानी परितोष की पोस्ट ने भले ही वाइल्ड कार्ड एंट्री की अटकलों को हवा दे दी हो, लेकिन फिलहाल उनके बिग बॉस 20 में आने की पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि उनकी यह पोस्ट महज एक सोशल मीडिया पोस्ट है या वाकई शो में उनकी एंट्री से जुड़ा कोई संकेत।