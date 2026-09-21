केरल फिल्म फेस्टिवल में 31 फिल्मों वाले शशि थरूर के दावे को I&B मंत्रालय ने नकारा, जानें पूरा मामला

Shashi Tharoor Kerala Film Festival: केरल में 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल (IDSFFK) में 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए केंद्र के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर सवाल उठाए और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। हालांकि, मंत्रालय ने थरूर के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी फिल्म को स्क्रीनिंग की अनुमति देने से इनकार नहीं किया गया है।