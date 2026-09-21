IMD Alert: महाराष्ट्र में मानसून फिर हुआ सक्रिय! विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, नासिक, पुणे, सातारा और कोल्हापुर के घाट इलाकों में 22 और 23 सितंबर को मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। पुणे, सातारा और अहिल्यानगर में 23 सितंबर को बिजली चमकने के साथ 40-50 किमी/घंटे की तेज़ हवाएं और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। नासिक और कोल्हापुर के घाट क्षेत्र में 23 सितंबर तक 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से सोसाटे की हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है।