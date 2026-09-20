20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

New Train: मराठवाडा और पश्चिम महाराष्ट्र के यात्रियों को सौगात, 22 सितंबर से चलेगी पुणे-बीड-पुणे डेली एक्सप्रेस

Indian Railway: पुणे-बीड-पुणे डेली एक्सप्रेस की नियमित सेवा 22 सितंबर से शुरू होगी। जानें ट्रेन नंबर, टाइमिंग, स्टॉपेज, कोच और टिकट बुकिंग की पूरी जानकारी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 20, 2026

Pune Beed Express

पुणे-बीड के बीच अब रोज चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन (Photo: IANS/File)

Pune-Beed Express: मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल रेलवे ने पुणे-बीड-पुणे एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रेन नंबर 11433/11434 पुणे-बीड-पुणे एक्सप्रेस सप्ताह के सातों दिन चलेगी। पुणे से इसकी नियमित सेवा 22 सितंबर से और बीड से 23 सितंबर से शुरू होगी।

पुणे से रात 10:45 बजे रवाना होगी ट्रेन

ट्रेन नंबर 11433 पुणे-बीड एक्सप्रेस 22 सितंबर से रोजाना रात 10:45 बजे पुणे से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 6 बजे बीड पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 11434 बीड-पुणे एक्सप्रेस 23 सितंबर से रोजाना रात 9:30 बजे बीड़ से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

पुणे और बीड के बीच चलने वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, श्रीगोंडा रोड, अहिल्यानगर, नारायणदोहो, न्यू आष्टी और अमलनेर भंड्याचे स्टेशनों पर होगा।

इस ट्रेन के नियमित संचालन से इन क्षेत्रों के यात्रियों को पुणे और बीड के बीच सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा।

ट्रेन में होंगे इतने कोच

पुणे-बीड-पुणे एक्सप्रेस में कुल अलग-अलग श्रेणियों के कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन में एक एसी 2-टियर, 2 एसी 3-टियर, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकेंड क्लास (अनारक्षित), 1 सेकेंड सीटिंग सह गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर वैन होगा।

टिकटों की बुकिंग कब?

ट्रेन नंबर 11433 और 11434 के लिए आरक्षण 20 सितंबर से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) केंद्रों और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो गया है। अनारक्षित कोचों के टिकट UTS सिस्टम के जरिए बुक किए जा सकते हैं। यात्री टिकट बुकिंग के लिए RailOne ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

पुणे और बीड के बीच रात में यात्रा की सुविधा

नई दैनिक एक्सप्रेस सेवा में दोनों दिशाओं में रात के समय यात्रा की सुविधा दी गई है। पुणे से ट्रेन रात 10:45 बजे चलकर सुबह 6 बजे बीड पहुंचेगी, जबकि बीड से रात 9:30 बजे रवाना होकर सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी। इससे मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

बारामती: सुपे घाट में 40 छात्रों से भरी एसटी बस पलटी, मची चीख-पुकार, रोहित पवार ने लगाये गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Pune Bus Accident

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2026 05:57 pm

Published on:

20 Sept 2026 05:51 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / New Train: मराठवाडा और पश्चिम महाराष्ट्र के यात्रियों को सौगात, 22 सितंबर से चलेगी पुणे-बीड-पुणे डेली एक्सप्रेस

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमीषा पटेल ने फिर से एक्ट्रेसेस की बड़ी PR टीम पर साधा निशाना, बोलीं- ‘खुद के पैसों पर रखें ये टीम’

Ameesha Patel Entourage Controversy
बॉलीवुड

बंजारा आरक्षण आंदोलन : धर्मगुरु बाबूसिंग की मध्यस्थता से टूटा अनशन, CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया समाधान का भरोसा

Banjara Reservation
मुंबई

‘मुझे छोटा रोल करने में भी दिक्कत नहीं, बस किरदार में दम होना चाहिए’, जया बच्चन का पुराना बयान वायरल

Jaya Bachchan Small Roles
मनोरंजन

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का वादा और फिर प्रताड़ना का आरोप, पूर्व WWE रेसलर सौरव गुर्जर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

Saurav Gurjar
मुंबई

मुंबई गणेशोत्सव में DCP पर महिलाओं से दुर्व्यवहार और पदाधिकारियों को गाली देने का आरोप, संजय राउत ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

Sanjay Raut
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.