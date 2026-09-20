New Train: मराठवाडा और पश्चिम महाराष्ट्र के यात्रियों को सौगात, 22 सितंबर से चलेगी पुणे-बीड-पुणे डेली एक्सप्रेस

Pune-Beed Express: मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल रेलवे ने पुणे-बीड-पुणे एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रेन नंबर 11433/11434 पुणे-बीड-पुणे एक्सप्रेस सप्ताह के सातों दिन चलेगी। पुणे से इसकी नियमित सेवा 22 सितंबर से और बीड से 23 सितंबर से शुरू होगी।