इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का वादा और फिर प्रताड़ना का आरोप, सलाखों के पीछे पहुंचा पूर्व WWE स्टार सौरव गुर्जर

शिकायतकर्ता के मुताबिक इस दौरान उसे शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि सौरव ने उसे अमेरिका की नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा था। उसने साथ मिलकर कारोबार शुरू करने का भरोसा दिया था। महिला के अनुसार बाद में कथित प्रताड़ना का असर उसके काम पर भी पड़ा और वह नौकरी पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह सौरव से शादी को लेकर सवाल करती थी तो वह उसका फोन नंबर ब्लॉक कर देता था और उससे दूरी बनाने लगता था।