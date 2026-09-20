बंजारा आरक्षण आंदोलन : धर्मगुरु बाबूसिंग की मध्यस्थता से टूटा अनशन, CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया समाधान का भरोसा

समाज ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बंजारा समाज के प्रतिनिधियों, आंदोलन के पदाधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की भी मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को सभी पक्षों के साथ बातचीत कर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन में आंदोलनकारियों विनोद राठौड़, विजय आढे और विशाल चव्हाण सहित अन्य लोगों पर दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। समाज ने कहा कि यदि मामले गलत जानकारी के आधार पर दर्ज पाए जाते हैं तो उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता और पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।