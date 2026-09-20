‘मुझे छोटा रोल करने में भी दिक्कत नहीं, बस किरदार में दम होना चाहिए’, जया बच्चन का पुराना बयान वायरल

Jaya Bachchan: जया बच्चन ने एक बार बॉलीवुड में उम्रदराज महिलाओं के लिए मौकों के बारे में खुलकर बात की थी। दिग्गज एक्ट्रेस ने करण जौहर के मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण' में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। बातचीत इस बात पर आधारित थी कि क्या उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं को अहम रोल मिलते रहते हैं। जया बच्चन ने माना कि उम्र का असर इस बात पर पड़ सकता है कि एक्टर्स को किस तरह के रोल ऑफर किए जाते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें जरूरी नहीं कि लंबा रोल ही मिले। उनके लिए, किरदार का कोई मतलब होना चाहिए और कहानी में उसका योगदान होना चाहिए।