‘राका’ की तुलना ‘अवतार’ से नहीं की, अल्लू अर्जुन के मैनेजर ने दी सफाई, बोले- ‘टीम ने कभी ऐसा नहीं कहा’

राका का पोस्टर और अल्लू अर्जुन की फोटो। (फोटो सोर्स: instagram- alluarjunonline)
Raaka Avatar Comparison: फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती द्वारा 'अवतार' से तुलना किए जाने के बाद अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म 'राका' अपने विज़ुअल्स को लेकर चर्चा में है। इस चर्चा के बीच, अल्लू अर्जुन के मैनेजर शरथ चंद्र नायडू ने साफ किया कि फिल्म की कोर टीम ने कभी भी 'राका' की तुलना किसी शानदार या जॉनर-डिफाइनिंग फिल्म से नहीं की है।
X पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, अल्लू अर्जुन के मैनेजर शरथ चंद्र नायडू ने लिखा, "अपने विचार शेयर करने के लिए धन्यवाद। हमने जिस शब्द 'ग्लोबल ट्रायम्फ' का इस्तेमाल किया, उसके पीछे एक खास वजह है, और आपको इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। साथ ही, साफ कर दूं कि राका की कोर टीम ने कभी भी फिल्म की तुलना किसी शानदार या जॉनर-डिफाइनिंग फिल्म से नहीं की है। हमें भरोसा है कि कंटेंट खुद अपनी बात कहेगा।"
अल्लू अर्जुन के मैनेजर ने फिल्म में देरी की अफवाहों पर भी बात की और लिखा, "हां। इसके 2028 तक टलने की पूरी संभावना है, लेकिन जब तक प्रोडक्शन टीम इसे कन्फर्म नहीं करती, हम कुछ नहीं कह सकते।"
यह चर्चा तब शुरू हुई जब फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती ने एक इवेंट में फिल्म के बारे में बात की। विजुअल्स की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने एटली की फिल्मों के विजुअल्स देखे हैं, उन्होंने मुझे दिखाए थे। सर, मुझे नहीं लगता कि 'अवतार' में भी ऐसे विजुअल्स हैं। तीन दिन में हर कोई देख लेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। विजुअल्स असाधारण थे। जिस तरह राजामौली सर भारतीय सिनेमा को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि एटली सर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मैप पर ले जाएंगे।"
इस दावे के बाद, एक नेटिजन को लगा कि तुलना कुछ ज्यादा ही हो रही है और उसने 'राका' टीम से मार्केटिंग में सावधानी बरतने को कहा।
मिड-डे के मुताबिक, यह साइंस-फिक्शन फिल्म तीन अलग-अलग टाइमलाइन पर आधारित होगी और इसमें "खूंखार जानवर, अनोखे नए जीव और प्रजातियां" दिखाई देंगी। "सितंबर में होने वाली शूटिंग के लिए हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में एक बहुत बड़ा सेट भी बनाया जा रहा है, जहां मेकर्स इंटरवल वाला हिस्सा शूट करेंगे; इसमें अर्जुन ज़बरदस्त एक्शन सीन करते नजर आएंगे।"
इस फिल्म में हॉलीवुड का एक बड़ा नाम भी शामिल हो सकता है। खबरों के मुताबिक, ऑस्कर विजेता विल स्मिथ को इस साइंस-फिक्शन फिल्म में विलेन का रोल निभाने के लिए अप्रोच किया गया है; अगर बात बनती है, तो वे विदेश में होने वाली शूटिंग के दौरान अपने हिस्से की शूटिंग कर सकते हैं।
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