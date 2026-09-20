‘राका’ की तुलना ‘अवतार’ से नहीं की, अल्लू अर्जुन के मैनेजर ने दी सफाई, बोले- ‘टीम ने कभी ऐसा नहीं कहा’

यह चर्चा तब शुरू हुई जब फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती ने एक इवेंट में फिल्म के बारे में बात की। विजुअल्स की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने एटली की फिल्मों के विजुअल्स देखे हैं, उन्होंने मुझे दिखाए थे। सर, मुझे नहीं लगता कि 'अवतार' में भी ऐसे विजुअल्स हैं। तीन दिन में हर कोई देख लेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। विजुअल्स असाधारण थे। जिस तरह राजामौली सर भारतीय सिनेमा को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि एटली सर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मैप पर ले जाएंगे।"