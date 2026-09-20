5 साल की बच्ची की SRK-थीम बर्थडे पार्टी हुई वायरल, बार्बी के साथ दिखा शाहरुख खान का जलवा

Shah Rukh Khan Themed Birthday Party: लंदन की फार्मासिस्ट अमीना खान ने हाल ही में अपनी बेटी के लिए बार्बी ट्विस्ट के साथ शाहरुख खान-थीम वाली पांचवीं बर्थडे पार्टी आयोजित की। फार्मासिस्ट अमीना खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर कीं, जिसमें SRK का बैकड्रॉप, गुलाबी और सफेद सजावट, बॉलीवुड-थीम वाले कपकेक, एक बड़ा बार्बी केक और एक इन्फ्लेटेबल बाउंस हाउस शामिल था। बर्थडे गर्ल ने खास तौर पर SRK पार्टी की मांग की थी और वह खुद एक्टर को भी बुलाना चाहती थी। इस क्रिएटिव थीम ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है।