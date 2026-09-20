5 साल की बच्ची की SRK-थीम बर्थडे पार्टी हुई वायरल, बार्बी के साथ दिखा शाहरुख खान का जलवा

5 साल की बच्ची की SRK-थीम बर्थडे पार्टी हुई वायरल। (फोटो सोर्स: instagram- aminathepharmacist)
Shah Rukh Khan Themed Birthday Party: लंदन की फार्मासिस्ट अमीना खान ने हाल ही में अपनी बेटी के लिए बार्बी ट्विस्ट के साथ शाहरुख खान-थीम वाली पांचवीं बर्थडे पार्टी आयोजित की। फार्मासिस्ट अमीना खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर कीं, जिसमें SRK का बैकड्रॉप, गुलाबी और सफेद सजावट, बॉलीवुड-थीम वाले कपकेक, एक बड़ा बार्बी केक और एक इन्फ्लेटेबल बाउंस हाउस शामिल था। बर्थडे गर्ल ने खास तौर पर SRK पार्टी की मांग की थी और वह खुद एक्टर को भी बुलाना चाहती थी। इस क्रिएटिव थीम ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है।
अमीना ने 19 सितंबर को इंस्टाग्राम पर बेटी के पांचवें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ने खास तौर पर शाहरुख खान-थीम वाली बर्थडे पार्टी की मांग की थी। उनकी छोटी सी बच्ची बॉलीवुड सुपरस्टार को खुद सेलिब्रेशन में बुलाना भी चाहती थी।
अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए, परिवार ने एक ऐसी थीम बनाई जिसमें SRK से प्रेरित एलिमेंट्स और बार्बी के सिग्नेचर गुलाबी लुक का मेल था, और एक्टर सजावट के केंद्र में थे।
डेकोरेशन सबसे बड़ी खासियत थी शाहरुख खान का बड़ा पोस्टर जिसे बैकड्रॉप के तौर पर लगाया गया था। सेलिब्रेशन की एक तस्वीर में, अमीना और उनकी बेटी बॉलीवुड-प्रेरित सेटअप के सामने मेहमानों के साथ पोज देती हुई दिख रही हैं। बर्थडे गर्ल और उनकी मां ने भी गुलाबी कपड़े पहने थे, जो बार्बी थीम से पूरी तरह मेल खा रहे थे।
डाइनिंग एरिया में भी गुलाबी और सफेद रंग की शानदार टेबल सेटिंग के साथ हर तरफ यही रंग फैला था। लेकिन बॉलीवुड थीम खाने-पीने की चीजों में भी दिखी, जिसमें शाहरुख खान की फोटोज से सजे कपकेक भी शामिल थे।
बर्थडे गर्ल के लिए एक बड़ा गुलाबी बार्बी थीम वाला केक रखा गया था। इसके आसपास भी गुलाबी रंग की सजावट की गई थी। बार्बी और शाहरुख खान की थीम ने केक टेबल को पार्टी का खास हिस्सा बना दिया। इतना ही नहीं, सेलिब्रेशन सिर्फ सजावट तक ही सीमित नहीं था। परिवार ने बच्चों के लिए मनोरंजन की एक खास जगह भी बनाई, जिसमें हवा भरने वाला 'बाउंस हाउस' था, जहां छोटे बच्चे खेल सकते थे और बर्थडे पार्टी को एन्जॉय कर सकते थे।
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