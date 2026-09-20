‘Lust Stories 3’ पर बोलीं किरण राव, ‘ऐसी फिल्म नहीं बना सकती जिसमें महिलाओं को सही जगह न मिले’

थम्पी ने बताया कि वो एक्टर बनने से पहले से ही ‘लस्ट स्टोरीज’ देखती और फॉलो करती थीं। उन्होंने कहा, "जब मैं ऑडिशन के लिए गई, तो मुझे पता नहीं था कि यह 'लस्ट स्टोरीज़' के लिए है। कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे नहीं बताया था कि डायरेक्टर कौन है या प्रोजेक्ट क्या है। बस एक स्क्रिप्ट थी जिसे मैंने पढ़ा और मुझे यह किरदार पसंद आया'।" थम्पी ने कहा कि किरण राव और उनकी टीम के साथ काम करना उनके लिए शानदार अनुभव रहा। वह टीम के कई लोगों के काम को पहले से पसंद करती थीं और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर उन्हें काफी अच्छा लगा।