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मुंबई गणेशोत्सव में DCP पर महिलाओं से दुर्व्यवहार और पदाधिकारियों को गाली देने का आरोप, संजय राउत ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

Sanjay Raut Letter: मुंबई गणेशोत्सव के दौरान कोलाबा के एक गणेश मंडल में DCP पर पदाधिकारियों को धमकाने, गाली-गलौज और महिलाओं से कथित बदसलूकी के आरोप लगे हैं। संजय राउत ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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मुंबई

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Imran Ansari

Sep 20, 2026

Sanjay Raut

संजय राउत ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, फोटो सोर्स- ANI

Sanjay Raut: गणेशोत्सव के दौरान दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में एक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में कथित तौर पर पुलिस अधिकारी के व्यवहार को लेकर विवाद सामने आया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि दक्षिण जोन के ट्रैफिक डीसीपी हेमराज राजपूत ने मंडल के पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर धमकी और गाली-गलौज की तथा वहां मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। राउत ने इस मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कोलाबा के गणेश मंडल में घटना का दावा

राउत के पत्र के मुताबिक, वह शुक्रवार को कोलाबा स्थित बालगोपाल मित्र सर्वजीवन उत्सव मंडल पहुंचे थे। वहां मंडल के पदाधिकारियों और गणेश भक्तों ने उन्हें कथित घटना की जानकारी दी। राउत का दावा है कि मंडल के पास गणेशोत्सव आयोजित करने के लिए नगर निगम का वैध लाइसेंस है और यहां कई वर्षों से उत्सव आयोजित किया जा रहा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि डीसीपी हेमराज राजपूत मंडल में पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर धमकी भरे तरीके से बातचीत की। राउत के अनुसार, इस दौरान गाली-गलौज भी की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौके पर मौजूद महिलाओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई और उनके मोबाइल फोन ले लिए गए।

राउत ने वीडियो रिकॉर्डिंग का भी किया जिक्र

संजय राउत ने पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि कथित घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने की मांग की है। राउत ने अपने पत्र में यह भी कहा कि गणेशोत्सव के दौरान मुंबई पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों की जांच जरूरी है।

राजनीतिक बदले का भी लगाया आरोप

राउत ने घटना के पीछे राजनीतिक कारण होने की आशंका भी जताई है। उन्होंने दावा किया कि मंडल के अध्यक्ष प्रसन्ना पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मंडल से जुड़े लोगों ने पिछले नगर निगम चुनाव में मकरंद नार्वेकर का समर्थन नहीं किया था। राउत ने आरोप लगाया कि इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण मंडल को कथित तौर पर निशाना बनाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इलाके के दूसरे गणेशोत्सव मंडलों को ऐसी परेशानी नहीं हुई, तो इसी मंडल के साथ कथित तौर पर ऐसा व्यवहार क्यों किया गया।

हालांकि, ये आरोप संजय राउत की ओर से लगाए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में डीसीपी हेमराज राजपूत का इस मामले पर पक्ष शामिल नहीं है। इसलिए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

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Updated on:

20 Sept 2026 04:56 pm

Published on:

20 Sept 2026 04:56 pm

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