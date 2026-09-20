मुंबई गणेशोत्सव में DCP पर महिलाओं से दुर्व्यवहार और पदाधिकारियों को गाली देने का आरोप, संजय राउत ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

राउत के पत्र के मुताबिक, वह शुक्रवार को कोलाबा स्थित बालगोपाल मित्र सर्वजीवन उत्सव मंडल पहुंचे थे। वहां मंडल के पदाधिकारियों और गणेश भक्तों ने उन्हें कथित घटना की जानकारी दी। राउत का दावा है कि मंडल के पास गणेशोत्सव आयोजित करने के लिए नगर निगम का वैध लाइसेंस है और यहां कई वर्षों से उत्सव आयोजित किया जा रहा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि डीसीपी हेमराज राजपूत मंडल में पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर धमकी भरे तरीके से बातचीत की। राउत के अनुसार, इस दौरान गाली-गलौज भी की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौके पर मौजूद महिलाओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई और उनके मोबाइल फोन ले लिए गए।